Flugausfälle und geschlossene Schulen Heftiger Schneesturm in New York

Ein heftiger Schneesturm hat im Nordosten der USA zu Schulschließungen und zahlreichen Flugausfällen gesorgt. Im Großraum New York wurden am Dienstag laut der Website Flight Aware mehr als 1220 Flüge gestrichen. Am New Yorker Inlandsflughafen La Guardia fielen 43 Prozent aller Verbindungen aus, auch am internationalen Flughafen JFK und dem Airport Newark im benachbarten New Jersey kam es zu massiven Ausfällen.