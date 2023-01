Fotos Heftige Niederschläge führen zu Überschwemmungen und Erdrutschen in Kalifornien

Schwere Regenfälle haben in Kalifornien Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Die jüngsten Unwetter in einer Reihe von Stürmen führten am Montag zu umfassenden Evakuierungen, ließen Bäume umknicken und führten zu Straßensperrungen. Auf dem Scott’s Valley ist eine Schlammlawine abgegangen.