Kult-Serie : HBO gibt zehn Episoden von „Game of Thrones“-Vorgeschichte in Auftrag

HBO gibt zehn Episoden von „Game of Thrones“-Vorgeschichte in Auftrag

Cast und Crew der Serie „Game of Thrones“ bei den 70. Emmy Awards in Los Angeles 2018.

Los Angeles Die Handlung des geplanten Prequels „House of the Dragon“ spielt 300 Jahre vor der Erfolgsserie, die im Mai nach acht Staffeln ihren Abschluss fand. Eine weitere Vorgeschichte wurde dagegen abrupt gestrichen.

Der US-Fernsehprogrammanbieter HBO hat ein Prequel zur Erfolgsserie „Game of Thrones“ angekündigt. Zehn Folgen zum Haus Targaryen (im Original: House Targaryen of Dragonstone) seien in Auftrag gegeben worden, teilte der Programmdirektor von HBO, Casey Bloys, am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum geplanten Streamingangebot des Senders mit.