Unglück in Havanna : Mindestens acht Tote bei Explosion in kubanischem Hotel

Havanna Eine schwere Explosion hat die kubanische Hauptstadt Havanna am Freitag erschüttert. Augenzeugen haben berichtet, dass sich das ganze Hotelgebäude durch die Erschütterung bewegt habe.

Bei einer starken Explosion in einem Hotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna sind am Freitag mindestens acht Menschen um Leben gekommen. Das wurde über den Twitter-Account von Präsident Miguel Diaz-Canel mitgeteilt, der sich selbst zu dem Fünf-Sterne-Hotel Saratoga in der Altstadt von Havanna begab. Als mögliche Ursache der Explosion wurde ein Gasleck vermutet, hieß es in der Twitter-Mitteilung weiter.