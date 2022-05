Unglück auf Kuba : Mindestens 22 Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Mindestens 22 Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Havanna Eine schwere Explosion hat ein Luxushotel in der kubanische Hauptstadt Havanna am Freitag erschüttert. Präsident Diaz-Chanel schließt einen Anschlag aus. Rettungskräfte suchen noch nach Vermissten.

Bei einer starken Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna sind am Freitag mindestens 22 Menschen um Leben gekommen, darunter eine schwangere Frau und ein Kind. Das teilte die Regierung mit. Der Gouverneur von Havanna, Reinaldo Garcia Zapata, sagte der kommunistischen Parteizeitung „Granma“, im Hotel „Saratoga“ seien wegen Renovierungsarbeiten keine Touristen gewesen. Allerdings hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks zahlreiche Angestellte in dem Hotel auf, um die Wiedereröffnung am kommenden Dienstag nach einer umfassenden Renovierung vorzubereiten.