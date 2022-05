Unglück auf Kuba : 26 Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

26 Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Havanna Eine schwere Explosion hat ein Luxushotel in der kubanische Hauptstadt Havanna am Freitag erschüttert. Präsident Diaz-Chanel schließt einen Anschlag aus. Rettungskräfte suchen noch nach Vermissten.

Bei einer schweren Explosion in einem Luxushotel der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens 26 Menschen um Leben gekommen, darunter eine schwangere Frau und ein Kind. Außerdem habe es am Freitag Dutzende Verletzte gegeben, teilte die Regierung am Samstag mit, an dem weiter nach Opfern gesucht wurde. Der Gouverneur von Havanna, Reinaldo Garcia Zapata, sagte der kommunistischen Parteizeitung „Granma“, in dem Hotel seien wegen Renovierungsarbeiten keine Touristen gewesen.