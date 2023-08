Hass auf Schwarze Weißer Mann tötet in Florida drei Menschen

Die tödlichen Schüsse in Jacksonville weckte Erinnerungen an frühere Hassverbrechen an schwarzen US-Bürgern. Im Mai 2022 tötete ein weißer Jugendlicher aus rassistischen Motiven in einem Supermarkt in Buffalo im Staat New York zehn Menschen. Im Juni 2015 erschoss ein ebenfalls junger Weißer während einer Bibelstunde in einer vor mehrheitlich von Afroamerikanern besuchten Episkopalkirche in Charleston im Staat South Carolina neun Menschen.