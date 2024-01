US-Wahl 2020 Hartnäckige Trump-Anklägerin gerät wegen Liebesaffäre unter Druck

Aber das alles heißt wohl kaum, dass die Sache bald einfach versanden wird. Ein republikanischer Spitzenbeamter in der Bezirksverwaltung von Fulton County hat Willis in einem Brief aufgefordert, offen zu legen, wie Bezirksgelder ausgegeben wurden und ob Zahlungen von Bezirksmitteln an Wade in der Form von Reisen und Geschenken an sie flossen. Ein republikanischer staatlicher Senator rief Georgias Topbehördenkontrolleur zur Einleitung von Ermittlungen auf, und ein anderer schlug die Einsetzung einer speziellen Untersuchungskommission des Staatssenats vor. Und dann ist da das laufende Scheidungsverfahren zwischen Wade und seiner Frau.