Serie „Harry & Meghan“ auf Netflix Harry und Meghan zeigen sich zwischen Liebe und Rassismus

Harry erklärt, dass es seine Pflicht wäre, „die Ausbeutung und Bestechlichkeit, die es in unseren Medien gibt, offenzulegen“. Tatsächlich kam Meghan nach einer durchweg positiven Berichterstattung in der Boulevardpresse am Anfang ihrer Beziehung mit Harry schnell in die Kritik. Nach einer statistischen Untersuchung der Zeitung „Guardian“ wurden zwischen 2018 und 2020 in der britischen Presse mehr als doppelt so viele negative wie positive Geschichten über die Herzogin von Sussex veröffentlicht.