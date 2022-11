Autobiografie „Jenseits der Magie“ „Harry Potter“-Star Tom Felton macht Alkoholkonsum und psychische Probleme öffentlich

Der britische Schauspieler Tom Felton, bekannt als Draco Malfoy aus den Harry-Potter-Filmen, hat einen offenen Umgang mit seinen psychischen Problemen entwickelt. „Irgendwann verstand ich, dass es okay ist, sich nicht okay zu fühlen“, sagte der 35-Jährige dem „Stern“. „Und dass es okay ist, darüber zu sprechen.“