„Medizinischer Zwischenfall“ : „Harry Potter“-Star Tom Felton bei Golfturnier zusammengebrochen

Der Schauspieler Tom Felton kommt zum Montblanc UltraBlack Collection Launch in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Sheboygan Schauspieler Tom Felton ist bei einem Spiel im Rahmen des legendären Golfturniers Ryder Cup im US-Staat Wisconsin zusammengebrochen.

Beim Briten sei es auf dem Golfplatz Whistling Straits nahe dem Ort Sheboygan am Donnerstag zu „einem medizinischen Zwischenfall“ gekommen, teilten die Organisatoren nur mit. Felton war am 18. Loch, als er plötzlich zu Boden ging. Umstehende halfen ihm auf und legten ihn auf eine Trage. In einem Golfwagen wurde Felton dann weggefahren. Erst tags zuvor wurde er 34 Jahre alt.