Auf Anraten von Exorzisten : Katholische Schule wirft „Harry Potter“-Bücher aus der Bücherei

Nashville Seit fast 20 Jahren sind die „Harry Potter“-Bücher aus den Regalen nicht mehr wegzudenken. Eine US-amerikanische Schule hat die Werke von J.K Rowling nun aus der Bücherei verbannt - die Erklärung ist wirklich kurios.

Aus Furcht vor bösen Geistern hat eine katholische Schule im US-Staat Tennessee die „Harry Potter“-Bücher aus ihrer Bibliothek verbannt. Die Zaubersprüche und Flüche in den Büchern seien wahr, schrieb Schulpfarrer Dan Reehil in einer E-Mail, die der Zeitung „The Tennessean“ vorlag. „Wenn sie von einem menschlichen Wesen gelesen werden, riskieren sie, böse Geister in die Gegenwart der Person zu beschwören, die den Text liest“, schrieb Reehil. Exorzisten in den USA und Rom hätten empfohlen, die Bücher aus der Sankt-Edward-Schule in Nashville zu entfernen.