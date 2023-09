Auch Kinder unter den Opfern Mindestens 56 Tote bei Wohnhausbrand in Vietnam

Bei einem Wohnhausbrand in Vietnam sind mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden bei dem Brand in einem Hochhaus in der Hauptstadt Hanoi 37 weitere Menschen verletzt. 39 Todesopfer seien bislang identifiziert worden. Mehr als 100 Menschen seien am späten Dienstagabend lebend aus dem neunstöckigen Wohnhaus gerettet worden. Der Zeitung „VnExpress“ zufolge wurden mehr als 50 Bewohner mit Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Sicherheitskräfte haben Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.