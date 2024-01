Winziger Käfig Polizei hält Vietnamesen mit lebendigem Tiger im Auto an

In Vietnam ist ein Mann mit einem lebenden Tiger im Auto von der Polizei gestellt worden. Die mehr als 200 Kilo schwere Raubkatze sei in einem extrem kleinen Eisenkäfig entdeckt worden, den der 43-Jährige in seinem Transporter verstaut hatte, wie die staatliche Zeitung „Tuoi Tre“ am Dienstag berichtete. Auf in Medien verbreiteten Bildern war zu sehen, dass der Tiger so gut wie überhaupt keinen Bewegungsspielraum hatte.