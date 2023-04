Gewalt breite sich aus UNO schlägt Alarm wegen ausufernder Bandenkriminalität in Haiti

Einem am Montag veröffentlichten Bericht der UNO zufolge ist die Unsicherheit und Gewalt in Haiti mit der in Ländern vergleichbar, in denen Krieg herrscht. In den ersten drei Monaten des Jahres war die Zahl der Morde in dem lateinamerikanischen Land um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal angestiegen (815 gegenüber 673), die Zahl der Entführungen sogar um 63 Prozent.