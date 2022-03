Stärke 5,1 : Erdbeben erschüttert den Süden von Haiti

Bilder aus dem Erdbebengebiet in Haiti liegen noch nicht vor. Dieses Wandgemälde befindet sich in der Hauptstadt Port-au-Prince (Archovfoto von Juli 2021). Foto: AFP/VALERIE BAERISWYL

Port-au-Prince Im vergangenen Jahr sind mehr als 2000 Menschen bei einem Erdbeben in Haiti gestorben, Zehntausende wurden verletzt. Nun bebte in der Nähe des betroffenen Gebiets erneut die Erde. Noch gibt es keine Angaben über die Folgen.

Ein Erdbeben der vorläufigen Stärke 5,1 hat am Mittwoch Haiti erschüttert. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Todesopfer oder Schwerverletzte. Frankel Maginaire, ein Reporter von Radio Caraïbes in dem Ort Jérémie, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass es einige leichte Verletzungen gegeben habe, weil die Menschen in Panik gerieten und davonliefen. Einige Personen berichteten auch, dass Mauern, die bei dem Beben von 2021 beschädigt worden waren, einstürzten.

Das Beben trug sich in der Nähe des Gebiets zu, das sich noch immer von einem tödlichen Beben im vergangenen Jahr erholen muss. Das Zentrum des Bebens lag 18 Kilometer nördlich von Jérémie in einer geringen Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Geologiebehörde U.S. Geological Survey mitteilte. Jérémie liegt an der Spitze der südlichen Region von Haiti.