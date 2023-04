Dramatische Lage in Port-au-Prince Mutmaßliche Bandenmitglieder in Haiti gesteinigt und verbrannt

Angesichts der hohen Todeszahlen und einer zunehmenden Zahl von Stadtvierteln unter der Kontrolle bewaffneter Banden „hat die Unsicherheit in der Hauptstadt ein Niveau erreicht, das mit Ländern in bewaffneten Konflikten vergleichbar ist“, warnt der Bericht. Die Zahl der Mordfälle in Haiti ist demnach in den vergangenen Monaten um 21 Prozent auf 815 im ersten Quartal des Jahres gestiegen. Die Zahl der Entführungen stieg im gleichen Zeitraum um 63 Prozent auf 637.