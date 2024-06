Nordküste von Oahu Rettungsschwimmer vor Hawaii-Insel bei Hai-Angriff getötet

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste reagierten auf einen Notruf vom Malaekahana Beach an der Nordküste von Oahu, wo ein Anrufer einen Mann mit offensichtlichen Haibissen gemeldet hatte. Rettungsschwimmer brachten den Mann mit einem Jetski an den Strand, wie Enright mitteilte. Dort wurde dann sein Tod festgestellt. In dem Gebiet wurden nach dem Angriff Warnungen vor Haien aufgestellt. Das Opfer arbeitete seit 2016 als Rettungsschwimmer in und um Honolulu. Bürgermeister Rick Blangiardi bezeichnete seinen Tod als tragischen Verlust.