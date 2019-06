Vier Schwerverletzte : Häuser bei Explosion in Wien teilweise eingestürzt

Ein riesiges Loch klafft in dem Haus. Foto: dpa/Wolfgang Wagner

Wien In der Fassade klafft ein Loch, die Straßen sind voller Schutt: Mitten in Wien kommt es in einem Wohnhaus zu einer heftigen Explosion. Die Polizei spricht von mindestens vier Schwerverletzten.

Nach einer Explosion mitten in Wien sind zwei Mehrfamilienhäuser über mehrere Stockwerke zum Teil eingestürzt. Dabei wurden zumindest vier Menschen schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch vor Ort mitteilte. Zudem gebe es mehrere Leichtverletzte. Die Gebäude werden nach Angaben eines Polizeisprechers derzeit nach weiteren möglicherweise verschütteten Personen durchsucht.

Die Explosion ereignete sich in der Preßgasse unweit der Wiener Innenstadt, nur wenige Minuten zu Fuß von der bekannten Karlskirche entfernt. „Im Bereich #Pressgasse/Schäffergasse hat sich kurz nach 16:30 Uhr eine Explosion (vermutl. Gasexplosion) ereignet“, twitterte die Polizei Wien am späten Nachmittag. „Mehrere Stockwerke von bis zu zwei Mehrparteienhäuser sind zum Teil eingestürzt.“

Bei Twitter kursierten Videoaufnahmen, die viel Schutt auf der Straße und ein riesiges Loch in der Fassade eines Gebäudes zeigten. Auf Bildern war zu sehen, dass große Betonplatten auf die Autos in der Straße gekracht waren, über allem lag eine dicke Schicht heller Staub und Dreck. Auch die Nachbarhäuser wurden beschädigt, großräumig sind Scheiben zu Bruch gegangen.

Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt und die umliegenden Gebäude wurden evakuiert. Bei der Suche in den beiden von der Explosion betroffenen Häusern kommen auch Rettungshunde und eine sogenannte Schallortungsgruppe mit Spezialgerät zum Einsatz.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle, auch Teile des Katastrophenzugs der Rettung wurden alarmiert. Eine Gefahr für Menschen in der Umgebung wurde aber zunächst ausgeschlossen.

