„Guinness World Records“ : Weltrekord-Sammler zerschlägt 26 Melonen auf seinem Bauch

New York Der Weltrekord-Sammler Ashrita Furman hat wieder zugeschlagen: Er hat sich den Eintrag in der Disziplin „Die meisten auf dem Bauch zerteilten Wassermelonen in einer Minute" geholt.

Der 63-jährige US-Amerikaner hat bereits mehr als 600 Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Davon sind bis heute noch mehr als 200 gültig. Ashrita Furman ist damit die Person, die die meisten Rekorde im Guinness-Buch hält.

