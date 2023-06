Nach Taifun „Mawar“ Weite Teile Guams ohne Strom und Wasser

Wenngleich „Mawar“ auf der größten Insel der Marianen niemanden das Leben kostete und die Zerstörung bei dem stärksten Taifun, der Guam in mehr als zwei Jahrzehnten traf, geringer ausfiel als befürchtet, waren nach Behördenangaben vom Mittwoch erst 28 Prozent der Stromversorgung auf der heißen und feuchten Insel wiederhergestellt. Etwa 44 Prozent der Mobilfunkmasten waren funktionsfähig und etwa die Hälfte des Wassersystems, wie Bob Fenton der Nachrichtenagentur AP sagte, ein Regionalverwalter der US-Notfallbehörde Fema. „Mawar“ war am Abend des 24. Mai an der nördlichen Spitze Guams auf Land getroffen.