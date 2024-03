Hubschrauber, Drohne und Hunde im Einsatz Großfahndung nach Schülern in Frankreich – sitzen in Fast-Food-Imbiss

Französische Schüler und Eltern klagen gerne und häufig über die Qualität von Kantinenessen – jetzt wurden drei in Südfrankreich ausgebüxte Grundschüler Stunden später in einem Schnellrestaurant entdeckt. Als die zwei Mädchen und ein Junge im Alter von acht Jahren in der Mittagspause aus ihrer Schule bei Toulouse verschwanden, wurde am Donnerstag eine Großfahndung ausgelöst, wie die Gemeinde Tournefeuille mitteilte. Ein Polizeihubschrauber, Drohnen, Spürhunde sowie Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden mobilisiert, um die Ausreißer mit Unterstützung der Eltern wiederzufinden.