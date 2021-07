Suchmannschaften im Einsatz : Großer Erdrutsch in Japan – 19 Menschen vermisst

Tokio Ein gewaltiger Erdrutsch hat Dutzende Häuser in der japanischen Stadt Atami unter sich begraben. Mindestens 19 Menschen seien vermisst, sagte ein Sprecher der Präfektur Shizuoka.

Mehrere Häuser seien durch die Schlammmassen am Samstag in der Küstenstadt Atami zerstört worden, teilten die Behörden im Zentrum des Landes mit. Mehr als 2800 Haushalte in der Region waren ohne Strom. Der Erdrutsch ereignete sich nach tagelangen schweren Regenfällen. Die Behörden forderten die Hilfe des Militärs bei der Suche nach den 19 Vermissten an.