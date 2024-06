Urteil in Großbritannien Zwei Zwölfjährige wegen Mordes an 19-Jährigem schuldig gesprochen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Jungen am 13. November vergangenen Jahres den 19-jährigen Shawn Seesahai töteten. Sie trafen ihr Opfer demnach in einem Park in der Stadt Wolverhampton, wo sich Seesahai zusammen mit Freunden aufhielt. Seesahai stammte aus dem britischen Überseegebiet Anguilla und befand wegen der Behandlung eines Grauen Stars in Großbritannien.