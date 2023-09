Häufig genutztes Rauschmittel Großbritannien will Lachgas als Partydroge verbieten

Die britische Regierung will den Konsum von Lachgas eindämmen – zum Jahresende soll die Substanz als Droge verboten werden. Bei unberechtigtem Besitz sollen bis zu zwei Jahre Haft drohen, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Der Nachrichtenagentur PA zufolge gehört Lachgas in England zu den häufig genutzten Rauschmitteln bei 16- bis 24-Jährigen.