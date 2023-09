Discounter im Ausland Wie Aldi und Lidl den britischen Lebensmittelmarkt aufmischen

Davon profitierten die Discounter. Erst kürzlich eröffnete Lidl in Großbritannien sein weltweit größtes Logistikcenter in Luton nahe London. Insgesamt hat Lidl inzwischen in Großbritannien 960 Filialen. Die Expansion ist dem Unternehmen auch ein Defizit wert. Wie Lidl kürzlich mitteilte, verzeichnete die britische Tochter im vergangenen Geschäftsjahr ein Minus von 76 Millionen Pfund (etwa 88 Millionen Euro). Es komme darauf an, den Preisunterschied zu den herkömmlichen Supermärkten zu bewahren, sagte Lidl-GB-Chef Ryan McDonnell.