Großbritannien Ministerium beharrt auf echtem Bärenfell für Mützen der Gardesoldaten

Der britische Schauspieler Stephen Fry hat ein Ende der Verwendung von echtem Bärenfell für Mützen der königlichen Gardesoldaten gefordert. Er schließe sich der Forderung der Tierrechtsorganisation Peta an, die typischen Mützen aus künstlichem Fell herzustellen, wurde Fry in einer Mitteilung der Organisation am Mittwoch zitiert. Der 66 Jahre alte Engländer, der unter anderem aus der Comedy-Kultserie „Blackadder“ bekannt ist, lieh seine Stimme zudem für ein Video, das den Tierrechtlern zufolge grausame Jagdmethoden in Kanada dokumentiert. Das Video sei sowohl an Verteidigungsminister Grant Shapps als auch an König Charles III. (75) geschickt worden, hieß es in der Mitteilung.