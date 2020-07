Konzern aus China : Großbritannien schließt Huawei von 5G-Ausbau aus

Ein Mann mit Gesichtsmaske schaut auf sein Smartphone, als er an einem Huawei-Laden in Peking vorbeigeht. Der chinesische Technologiekonzern Huawei soll nun endgültig nicht am Ausbau des superschnellen 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien beteiligt werden. Foto: dpa/Mark Schiefelbein