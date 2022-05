Schlafplatz gegen Sex : Mieterinnen sollten im Haus Bikini tragen - Brite zu Haftstrafe verurteilt

Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. (Symbolfoto) Foto: David-Wolfgang Ebener

Guildfort Ein 53-jähriger Mann in Großbritannien hatte im Internet „Mädchen in Not“ eine Unterkunft angeboten. Im Gegenzug sollten sie „kochen, putzen, Wäsche waschen und vielleicht mehr“.

Erstmals ist in Großbritannien ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er einen Schlafplatz gegen Sex vermietet hatte. Der 53-Jährige muss für zwölf Monate ins Gefängnis, wie ein Gericht in der südenglischen Stadt Guildford am Dienstag entschied.