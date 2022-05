Umweltfreundliche Idee der Royal Mail : Hunderte Drohnen sollen Post in entlegene britische Gebiete bringen

Die Royal Mail hat angekündigt, dass sie in den nächsten drei Jahren 50 neue "Postdrohnenrouten" für die Zustellung mit Drohnen einrichten will. Foto: dpa/Sate

London Wer in Großbritannien abgelegen wohnt, bekommt bald Post per Drohne. Großbritannien plant dafür zahlreiche neue Routen. Direkt vor die Haustür gibt es die Post aber nicht. Stattdessen ist etwas anderes geplant.

Mit Hunderten Drohnen will die Royal Mail künftig die Post in abgelegene Gebiete wie die schottischen Shetland-Inseln in der Nordsee und die südwestenglischen Scilly-Inseln fliegen. In den kommenden drei Jahren sollen 50 neue Routen eingeführt werden, wie die BBC am Donnerstag berichtete. Zuletzt testete der Postdienst die Drohnenbelieferung auf der 66 Kilometer weiten Strecke zwischen dem Shetland-Flughafen Tingwall und Unst, der nördlichsten bewohnten britischen Insel.