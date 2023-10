Überführte Vergewaltiger und Einbrecher müssen nicht hinter Gitter? Kein Platz in britischen Gefängnissen

Das Justizministerium machte einen kürzlichen Streik der Kronanwälte sowie die Corona-Pandemie dafür verantwortlich, „dass es einen bedeutenden Anstieg der Gefängnispopulation gegeben hat mit 6000 Untersuchungshäftlingen mehr als vor der Pandemie.“ Obwohl es stimmt, dass Corona und Streik dazu beitrugen, dass in den Krongerichten weit weniger Verfahren stattfinden konnten, so war der Rückstau schon vor der Pandemie enorm. Heute sind knapp 65 000 Gerichtsverfahren überfällig, teilweise müssen Beschuldigte mehrere Jahre lang auf ihren Prozess warten und in den schwersten Fällen auch so lange in Untersuchungshaft verbleiben.