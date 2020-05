Großbrand in San Francisco : Feuer in Lagerhaus auf historischem Kai Pier 45 ausgebrochen

Dieses von Dan Whaley zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Großbrand in einer Hafenanlage in San Francisco. (Foto: Dan Whaley/@dwhly/AP/dpa) Foto: dpa/Dan Whaley

San Francisco In einer Hafenanlage in San Francisco in Kalifornien ist es zu einem Großbrand gekommen. Aufnahmen zeigten eine von dem Feuer aufsteigende und weithin sichtbare Rauchsäule.

Das Feuer war am Samstagmorgen (Ortszeit) aus bislang unbekannter Ursache in einem Lagerhaus auf dem historischen Kai Pier 45 ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Es entstand bedeutender Sachschaden. Zeitweise waren demnach rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten verletzt worden, sonst sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es weiter

Am Pier 45 liegt unter anderem das US-Militärschiff Jeremiah O'Brien aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das von dem Brand nicht beschädigt wurde. Ganz in der Nähe befindet sich auch der bei Touristen beliebte Pier 39, wo sich meist auch zahlreiche Seelöwen tummeln. Die Kais gehören zum Gelände der Fisherman's Wharf, das wegen zahlreicher Attraktionen, Restaurants und Läden bei Urlaubern und Einheimischen beliebt ist.

(vek/dpa)