Polizeiaktion in mehreren Ländern : Größter Kokainschmugglerring Europas zerschlagen

Berlin Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Deutschland und anderen Ländern den nach eigenen Angaben größten Schmugglerring für Kokain Europas aufgelöst. Dem Zugriff gingen jahrelange Ermittlungen voraus.

Dabei seien insgesamt 61 Verdächtige vor allem aus Balkanländern festgenommen worden, 13 in Spanien und die meisten anderen in Slowenien, teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit. Zudem seien in Spanien 2,7 Tonnen Kokain und in der Karibik 1,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt und an verschiedenen Orten zweieinhalb Tonnen Marihuana und 600 000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Die Festnahmen seien bereits im März erfolgt.