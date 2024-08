Umstrittener Umweltschützer Walfanggegner Paul Watson bleibt weiter in Grönland in Haft

Der deutsche Ableger seiner aktuellen Organisation, der Captain Paul Watson Foundation, appellierte nach eigenen Angaben in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, Umweltministerin Steffi Lemke und Außenministerin Annalena Baerbock, sich öffentlich für die Freilassung Watsons und gegen eine Auslieferung an Japan auszusprechen. Dort drohten ihm bis zu 15 Jahre Haft, schrieb die Organisation. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau werfen die japanischen Behörden Watson vor, er habe japanische Walfänger überfallen und dabei eine Person verletzt.