Auf Betreiben Japans? Bekannter Walschützer Paul Watson in Grönland festgenommen

In einem Video, das CPWF in Online-Netzwerken veröffentlichte, war zu sehen, wie Watson auf der Brücke seines Schiffes „John Paul DeJoria“ in Handschellen abgeführt und dann in einen Polizeibus am Kai gebracht und weggefahren wurde. Die Polizei erklärte, Watson werde auf der als autonomes Gebiet zu Dänemark gehörenden Insel Grönland einem Bezirksgericht vorgeführt. Dieses werde über seine vorläufige Inhaftierung entscheiden, „bevor eine Entscheidung getroffen wird, ob er nach Japan ausgeliefert werden sollte“.