Griechische Insel Samos : Feuer nahe Flüchtlingslager ausgebrochen

Samos/Athen Erneut brennt es auf einer griechischen Insel. In der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft auf Samos ist ein Feuer ausgebrochen – mittlerweile soll es wieder unter Kontrolle sein.

Auf der griechischen Insel Samos ist nahe dem dortigen Flüchtlingslager am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. „Es brennt am Rande des Registrierzentrums“, sagte der Bürgermeister der Ortschaft Vathy, Giorgos Stantzos, der Deutschen Presse-Agentur. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Dienstag halbwegs unter Kontrolle bringen, wie das Insel-Onlineportal „Samos Today“ berichtete. Das Lager sei nicht in Gefahr, sagte Stantzos dem Radiosender Thema 104.6. Zuvor hatte er sich besorgt gezeigt und befürchtet, dass auch die Zelte der Migranten in Brand geraten könnten.