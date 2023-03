Unglück nahe Tempe Züge stoßen in Griechenland zusammen – mindestens 36 Tote

Einsatzkräfte sprachen von einem Bild des Schreckens, das sich ihnen am Unglücksort geboten habe. In dichtem Rauch räumten sie mit Kopflampen und später unter Flutlicht Trümmer aus verbogenem Blech beiseite, um zu Eingeschlossenen vorzudringen. Andere Helfer durchkämmten das Feld mit Taschenlampen und suchten unter Wrackteilen nach Opfern. Auch die Armee sei um Hilfe beim Rettungseinsatz gebeten worden, verlautete aus Regierungskreisen. Nach Sonnenaufgang am Mittwoch begannen schwere Maschinen, größere Trümmer wegzuräumen.