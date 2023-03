Unglück nahe Tempe Züge stoßen in Griechenland zusammen - mindestens 15 Tote

Thessaloniki · Zugunglück in Griechenland: In der Nähe von Tempe sind in der Nacht zum Mittwoch ein Personenzug und ein Güterzug zusammengestoßen. Es gab Tote und Verletzte.

01.03.2023, 01:52 Uhr

Nach einem Zusammenstoß zweier Züge in Griechenland steigt Rauch von Waggons auf. Foto: AP/Vaggelis Kousioras

Mindestens 15 Menschen sind nach Angaben von Rettungskräften beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug in der Nacht zum Mittwoch in Griechenland ums Leben gekommen sein. Dies sagten Offiziere der Feuerwehr dem staatlichen Rundfunk (ERT). Es gebe Dutzende Verletzte, teilten die Behörden mit. Der Vorfall trug sich in der Nacht zum Mittwoch nahe Tempe zu, auf der Bahnstrecke zwischen der Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki. Mehrere Waggons sprangen laut der Polizei aus den Gleisen. Mindestens drei der entgleisten Waggons hätten Feuer gefangen, hieß es. Aus nahe gelegenen Städten eilten Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen zum Unglücksort. Die Einsatzkräfte brachten verletzte Passagiere in Krankenhäuser und befreiten andere aus den Trümmern. Das Militär sei um Mithilfe gebeten worden, zwei weitere Krankenhäuser in der Stadt Larissa seien in den Notfallmodus versetzt worden.

(peng/dpa/AFP)