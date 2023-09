So viel Regen wie noch nie Zahl der Toten nach Überschwemmungen in Griechenland auf elf gestiegen

Feuerwehr und Armee waren am Samstag weiter im Einsatz, um hunderte Menschen aus abgelegenen Dörfern zu retten. Seit Beginn des Unwetters seien mehr als 2850 Menschen gerettet worden, sagte Feuerwehrsprecher Yannis Artopios dem Sender Mega. Dennoch seien noch immer „viele Menschen eingeschlossen“, insbesondere in den Dörfern um Karditsa, Palamas und auf dem Weg nach Trikala in Mittelgriechenland.