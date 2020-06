Überfüllte Camps auf Lesbos : Griechenland will schwimmende Barriere gegen Flüchtlinge

Athen Ein „Schutzsystem“ zu Wasser soll bis Ende August vor der Küste der Insel Lesbos eingerichtet werden und Flüchtlinge davon abhalten, die griechische Insel zu erreichen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Vorhaben.

Griechenland will in den kommenden Wochen eine schwimmende Barriere gegen Flüchtlinge vor der Insel Lesbos einrichten. Ziel sei es, die knapp drei Kilometer lange und über einen Meter hohe Barriere bis Ende August zu errichten, hieß es aus Kreisen des Verteidigungsministeriums am Dienstag. Das Ministerium hatte im Januar eine Ausschreibung für die Installation von "schwimmenden Schutzsystemen" in der Ägäis veröffentlicht.