Wetterphänomen färbt Himmel orange Warum es in Athen wie auf dem Mars aussieht

Der starke Südwind hat auch diverse Waldbrände angefacht - ungewöhnlich früh für dieses Jahr. Die Feuerwehr meldete am Dienstagabend, in den vergangenen 24 Stunden seien 25 Waldbrände ausgebrochen. Auf der Insel Paros wurden drei Menschen unter dem Verdacht festgenommen, am Montag versehentlich ein Feuer ausgelöst zu haben. Größere Schäden wurden hier nicht gemeldet. Ein weiterer Brand in der Nähe eines Marinestützpunkts auf Kreta wurde am Dienstag unter Kontrolle gebracht.