Feuerwand 30 Kilometer breit Brände in Griechenland – Frau kommt ums Leben

Der Brand war am Sonntagnachmittag etwa 35 Kilometer von Athen entfernt ausgebrochen und hatte sich durch starken Wind rasant im staubtrockenen Gehölz ausgebreitet. Über der Innenstadt von Athen lag dichter Rauch und es rieselte Asche. In der Stadt gab es Stromausfälle, die sich auch auf Ampeln an wichtigen Straßenkreuzungen auswirkten. Der Brand weitete sich auf Teile eines Athener Vororts aus, etwa 15 Kilometer vom Standzentrum weg. Nach Behördenangaben gab es 15 Verletzte in Brandgegenden, die meisten davon wegen Rauchvergiftung.