Fotos Extreme Unwetter in Griechenland, Türkei und Bulgarien

Der griechische Ministerpräsident besuchte am Dienstag den Zivilschutz, um sich über die Lage zu informieren. Dort sollen Wetterexperten gesagt haben, es handele sich möglicherweise bereits um die stärksten Regenfälle in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnung - dabei soll es noch bis Donnerstag so weitergehen. Foto: Anwohner entfernen in Volos Trümmer aus einem überfluteten Gebiet.