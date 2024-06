Mehrere Dörfer evakuiert Starke Winde fachen neue Waldbrände in Griechenland an

In Griechenland sind nach Angaben der Feuerwehr am Freitag 45 neue Waldbrände gemeldet worden. Die Wetterbedingungen „sind extrem schwierig, die Windgeschwindigkeit hat am Freitag in einigen Regionen 95 Stundenkilometer überschritten“ und erschwere so die Arbeit der Piloten von Löschflugzeugen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt seien „45 Feuerausbrüche im ganzen Land registriert“ worden. Am dritten Tag in Folge mit starkem Wind wurden vorbeugend einige Dörfer vor allem auf der Peloponnes-Halbinsel im Süden des Landes evakuiert.