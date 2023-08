Griechenland Offenbar 18 Migranten bei Waldbrand getötet

Angst, Beklemmung, gar eine Art Weltuntergangsstimmung - mit diesen Gefühlen sind am Dienstag viele Menschen in Griechenland aufgewacht. In weiten Teilen des Landes wurde die Sonne von dichtem Rauch verdeckt. Der Wind hatte ihn von den gewaltigen Waldbränden im Nationalpark Dadia hoch im Nordosten quer über das Land geschickt. In Dadia müssen sich allerdings noch weitaus schlimmere Dramen abgespielt haben als bislang bekannt: Dort stieß die Polizei am Dienstag Angaben zufolge in einer Hütte auf 18 verbrannte Leichen. „Da niemand vermisst wird, gehen wir davon aus, dass es sich um illegale Einwanderer handelt“, sagte Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem griechischen Staatssender ERT.