Vor der Küste Griechenlands Mindestens 32 tote Migranten bei schwerem Bootsunglück

104 Menschen habe man bislang retten können, hieß es weiter. Es sei unklar, wie viele Menschen insgesamt an Bord gewesen seien. Laut Behördenangaben dauert eine groß angelegte Suchaktion an, an der Patrouillenboote der Küstenwache, die Luftwaffe, eine Fregatte der Kriegsmarine sowie sechs Frachter und andere Schiffe in der Region beteiligt sind.