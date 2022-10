Vor Küste Griechenlands : Mindestens 15 Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot

Blick auf ein Boot mit Menschen aus Tunesien in der Nähe der Insel Lampedusa (Symbolbild) Foto: dpa/Jesús Hellín

Athen In griechischen Gewässern gehen an einem Abend gleich zwei Boote mit zahlreichen Asylsuchenden unter, nach einer der Havarien melden die Behörden viele Tote. Einsatzkräfte suchen nach Dutzenden Vermissten.

Bei der Havarie eines Flüchtlingsbootes vor der Insel Lesbos sind nach Angaben der griechischen Behörden mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien geborgen worden, teilte die Küstenwache am Donnerstagmorgen mit. Demnach war ein Schlauchboot mit rund 40 Menschen an Bord am Vorabend nahe Lesbos gesunken. Fünf Insassen seien gerettet und fünf weitere auf einem Felsvorsprung unweit der Unglücksstelle gesichtet worden, hieß es. Nach vielen weiteren Vermissten werde noch gesucht.