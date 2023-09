Hoffnung auf ein besseres Leben Mehr als 150 Erwachsene und Kinder vor Griechenland aus Booten gerettet

Damit wurden am Mittwoch und Donnerstag insgesamt fast 500 Menschen gerettet. Derzeit gibt es einen Anstieg bei Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika, die versuchen, Griechenland zu erreichen. Sie hoffen auf ein besseres Leben in der EU. Aus UN-Zahlen geht hervor, dass innerhalb der EU die meisten Migranten in diesem Jahr in Italien angekommen sind, rund 113 000. Spanien liegt demnach mit mehr als 21 000 an zweiter Stelle. In Griechenland waren es 17 300.