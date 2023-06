Vor der Küste Griechenlands Hunderte Tote bei schwerem Bootsunglück im Mittelmeer

Nach dem Unglück mahnten die Vereinten Nationen die Sicherheit von Fluchtrouten an. „Dies ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten zusammenkommen und geordnete, sichere Wege für Menschen schaffen, die zur Flucht gezwungen sind“, sagte Sprecher Stephane Dujarric am Mittwoch in New York. In diesen Prozess müssten „Herkunftsländer, Transitländer und Bestimmungsländer“ eingebunden sein.