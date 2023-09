Griechenland Hunderte Menschen nach Dammbrüchen und starken Überschwemmungen evakuiert

„Erst diese Woche sind die Behörden mit der Reinigung der betroffenen Orte fertig geworden“, sagte die in Volos lebende Eleni Konstantatou der Nachrichtenagentur AFP. Als es am Mittwoch begonnen habe zu regnen, habe sie „nicht damit gerechnet, dass das Gebiet schon wieder überschwemmt wird“. Nun stünden die Menschen in Volos „wieder am Ausgangspunkt“.